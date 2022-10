Subiu para três o número de vítimas mortais do brutal acidente ocorrido, a meio da tarde da última segunda-feira, na A10, sentido Carregado-Benavente, e que envolveu duas viaturas.





O ferido grave que resultou do sinistro, um homem de 48 anos, acabou por morrer no Hospital de São José, em Lisboa. No local da colisão (uma viatura conduzida por uma mulher de 59 anos, que sofreu ferimentos ligeiros, embateu na traseira de outro carro onde seguiam as três vítimas mortais), morreram outros dois homens, de 67 e 77 anos.noticiou na altura, chovia no momento da colisão. Os três amigos iriam para a pesca, tendo em conta os vestígios que ficaram na estrada com canas e carretos espalhados.