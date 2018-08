Morrem em incêndio após brutal acidente

Três homens num Audi com matrícula alemã foram projetados do carro, que se incendiou ao embater numa árvore.

Por João Carlos Rodrigues | 01:30

Dois homens morreram carbonizados e outro ficou em estado crítico, este sábado, num incêndio florestal provocado por um acidente de viação. Uma ultrapassagem mal calculada – numa zona com traço contínuo – na EN251, entre Vimieiro e Pavia, no concelho de Mora, provocou o acidente.As vítimas foram cuspidas da viatura, mas acabaram por morrer no incêndio que mobilizou 54 bombeiros e três meios aéreos. Um outro condutor ficou com uma perna partida ao desviar-se para evitar uma colisão frontal. Este foi o acidente mais grave num dia em que cinco pessoas perderam a vida nas estradas nacionais.O acidente ocorreu numa longa reta. O Audi de matrícula alemã iria a alta velocidade e ultrapassou uma moto numa lomba onde a sinalização proíbe essa manobra devido à má visibilidade.Nesse momento surgiu outro carro de frente – um MG descapotável. Os dois condutores tentaram desviar-se e entraram em despiste. O Audi embateu numa pedra e o carro acabou por colidir com uma árvore, incendiando-se. Os três ocupantes não foram logo identificados porque os documentos terão ficado destruídos pelo fogo.O condutor do MG escapou com uma perna partida.Uma mulher de 55 anos morreu ontem após ter sido esmagada contra a traseira do seu ligeiro de mercadorias por uma carrinha na EN358-1, em Madeiras, Vila Nova da Barquinha, às 10h07.A vítima estava no exterior da viatura a vender as frutas e legumes, quando foi apanhada de surpresa.A colisão causou ainda três feridos, um dos quais ficou em estado grave – com traumas na zona abdominal, crânio e coluna. Este ferido foi transportado de helicóptero para o Hospital de São José, em Lisboa.Um choque frontal entre dois carros provocou ontem a morte a Pedro Duarte, de 24 anos, que seguia num dos carros com a namorada. O embate ocorreu pelas 00h15, nas Termas de S. Vicente, em Penafiel e a jovem foi transportada para o hospital de São João, no Porto, com ferimentos graves.No segundo veículo viajava outro casal, com a mulher, de cerca de 40 anos, que sofreu ferimentos graves, e o homem, de 51, com sofrimentos ligeiros. Foram levados ao hospital de Penafiel.Um violento despiste de carro, pelas 04h35 de ontem, na A4, junto à localidade de Folhadela, em Vila Real, foi fatal para um jovem de 25 anos, condutor e único ocupante da viatura. O veículo acabou por galgar os rails laterais da autoestrada.Quando as equipas de socorro chegaram ao local, já nada conseguiram fazer e o óbito foi declarado. O jovem era natural das Caldas das Taipas, em Guimarães. No local estiveram militares da GNR e bombeiros da Cruz Verde.A vítima mais grave foi retirada do local pelos bombeiros e depois transportada pelo helicóptero do INEM para o hospital de Faro, onde ficou internada.Desde o início do ano até 15 de agosto morreram 301 pessoas em acidentes de viação, menos 13 do que no mesmo período de 2017. Outras 1189 pessoas ficaram gravemente feridas, num total de 80 606 acidentes.Setúbal, com 48 mortos, é o distrito com mais vítimas este ano, à frente de Porto (31) e Lisboa (30). Faro, com 25 mortes é o quarto distrito desta tabela, reflexo dos meses de verão que leva mais gente à região. Portalegre, com três mortes, é o distrito com menos vítimas nas estradas este ano.