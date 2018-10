Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morrem intoxicados num lagar de vinho em Oliveira do Bairro

Luís Pato, filho do proprietário do espaço, e Vítor Dias, funcionário, caíram dentro do lagar.

Por Ana Silva Monteiro | 08:56

Luís Pato, de 48 anos, e Vítor Dias, de 72, morreram intoxicados dentro de um lagar de vinho, esta terça-feira à tarde, na rua Engenheiro Mário Pato, na Póvoa do Carreiro, em Oliveira do Bairro.



Ao que tudo indica, a morte foi provocada pela inalação dos vapores libertados por um produto sulfuroso utilizado na fermentação do néctar. O alerta foi dado pelas 13h30. À chegada, os bombeiros de Oliveira do Bairro encontraram os dois homens inconscientes e em paragem cardiotrespiratória. O óbito foi declarado no local. Os corpos foram levados para o Instituto de Medicina Legal para autópsia.



"Quando os vi dentro do lagar tentei socorrê-los mas não consegui. Eu também comecei a ficar sem ar devido ao produto tóxico. Já estavam inconscientes. Foi uma morte horrível", contou ao CM Carlos Rodrigues, vizinho de uma das vítimas, que alertou os bombeiros.



Ao que tudo indica, as vítimas tinham chegado com as uvas e estavam em volta do lagar, propriedade do pai de Luís, quando o funcionário caiu. Luís tentou ajudar mas acabou, também, por ficar dentro do espaço.



"O lagar mede 1,80 metros e, ao terem contacto com o produto, o desfecho só podia ser aquele. É preciso ter cuidado com pouca quantidade, quanto mais neste caso", diz Fernando Santos, amigo da família. "É uma desgraça. O pai perde agora o segundo filho. Já faziam vindimas e tratamento de vinho há anos", recorda Fernanda Leonor, vizinha. Luís Pato deixa cinco filhos, um deles bebé.