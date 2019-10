Morreram 19 pessoas nas praias durante época balnear

A Autoridade Marítima registou a morte de 19 pessoas durante a época balnear (1 de maio a 15 de outubro) deste ano. No mesmo período, foram ainda feitos 502 salvamentos e 786 ações de primeiros socorros.Apenas três casos mortais foram registados em praias vigiadas. Onze ocorreram em zonas não vigiadas, enquanto as restantes cinco mortes foram em praias que, à altura da morte, já não tinham vigilância. Quanto às causas da morte, 12 pessoas perderam a vida por afogamento e sete por ataque súbito.Segundo os dados ontem divulgados pela Autoridade Marítima Nacional, 15 das vítimas eram homens e quatro mulheres, não havendo a registar qualquer criança entre as vítimas mortais.A primeira e as últimas vítimas morreram em duas praias lado a lado, ambas no concelho de Sines. A 15 de maio, na praia dos Alteirinhos, um moldavo de 46 anos morreu afogado. Já na praia da Zambujeira do Mar, no passado dia 6, morreu um casal de ingleses, de 33 e 34 anos, arrastado pelo mar.