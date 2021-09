Morreu a criança que ficou inanimada após mergulho em praia nos Açores

Uma criança de 10 anos morreu, na quinta-feira, após ter sido resgatada inanimada de uma zona balnear, em Angra do Heroísmo, nos Açores, confirmou à Lusa o Hospital da Ilha Terceira.

"Infelizmente, a menina faleceu", revelou à Lusa fonte oficial do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.

Segundo um comunicado da Autoridade Marítima Nacional, a criança de 10 anos foi auxiliada na tarde de quinta-feira, "depois de ter ficado inanimada na água, na sequência de um mergulho na baía do Refugo", em Angra do Heroísmo.

"O alerta foi recebido cerca das 17:00, hora local, [18:00 em Lisboa], através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), a informar que se encontrava uma criança em dificuldades na água, tendo sido ativados para o local elementos do comando local da Polícia Marítima de Angra do Heroísmo e do Projeto SeaWatch, bem como elementos do Suporte Imediato de Vida (SIV) da ilha Terceira", avançou a Autoridade Marítima Nacional.

Segundo o mesmo comunicado, quando as equipas de socorro chegaram ao local, a criança já "tinha sido retirada da água por populares, tendo sido de imediato auxiliada por enfermeiros que se encontravam nas proximidades e que iniciaram as manobras de reanimação, até à chegada dos elementos do Suporte Imediato de Vida, que continuaram com as manobras de reanimação".

A Autoridade Marítima Nacional disse que a criança foi transportada para o hospital pelos Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo "em estado grave".

O comando local da Polícia Marítima de Angra do Heroísmo tomou conta da ocorrência.