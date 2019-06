Morreu a escritora Agustina Bessa-Luís, aos 96 anos, segundo avança a TSF.Natural de Amarante, onde nasceu a 15 de outubro de 1922, Maria Agustina Ferreira Teixeira Bessa - o seu nome verdadeiro - foi um dos nomes maiores da literatura portuguesa contemporânea.Em 1991 era Agustina diretora do Teatro Nacional Dona Maria II e Santana Lopes secretário de Estado da Cultura quando, numa visita oficial à China, a escritora recusou percorrer a Grande Muralha, conforme o previsto no programa. Isabel Rio Novo, a autora de ‘O Poço e a Estrada - biografia de Agustina Bessa-Luís’ (ed. Contraponto), conta que antes preferiu as lojas de sedas a calcorrear o grande colosso.

Muitos dos que com ela privaram então ou em situações semelhantes, recordaram à biógrafa "o impulso de pessoa que amava os luxos". "Agustina abandonava colóquios e ocasiões oficiais para entrar nas lojas de marca e escolher roupas, malas e sapatos, requisitando-os amiúde como acompanhantes nessas incursões cirúrgicas e organizadas", escreve Rio Novo.



Maria do Rosário Pedreira, por exemplo, lembra-se de certa ocasião em Genève, na Suíça, ter acompanhado Agustina (e também Lídia Jorge) a várias lojas de alta-costura e de a autora de ‘A Sibila’ retirar da malinha os catálogos das marcas com as peças que lhe interessavam previamente assinaladas. Ou doutra vez ainda, em Aix-en-Provence, França, em que Agustina trocou as livrarias - com a escusa de ter livros de sobra - para se dedicar à caça de umas luvas verde-esmeralda, até ao cotovelo, que acabou por comprar.