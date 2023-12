Morreu a mãe do menino de sete anos que perdeu a vida devido a intoxicação alimentar em Coimbra

A família é de Condeixa-a-Nova e teve que ser internada depois de ter feito uma refeição de almôndegas.



A mulher, de 48 anos, que estava internada devido a uma intoxicação alimentar, em Coimbra, morreu, esta segunda-feira, após passar duas semanas internada no hospital.De acordo com fonte hospitalar, a mulher estava internada em estado crítico, com "prognóstico clínico muito reservado".O filho da mulher, com sete anos, morreu dia 11 de dezembro devido à intoxicação alimentar.Na altura, a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) confirmou a intoxicação dos quatro elementos da família residente em Coimbra e anunciou, em comunicado, uma investigação para apurar as causas da intoxicação, alegadamente provocada por uma refeição de carne, de acordo com fonte da família.

"Foram colhidas amostras biológicas dos doentes em ambiente hospitalar para investigação da causa de intoxicação", referiu uma nota emitida pelo departamento de saúde pública da ARSC.