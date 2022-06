Cláudia Serra, de 39 anos, não resistiu e morreu, na sexta-feira, ao final do dia, no Hospital de S. João, Porto, onde estava internada, nos Cuidados Intensivos.A mulher foi atingida por um ferro na cabeça e por um disparo de bala na nuca, na segunda-feira, pelo ex-marido, na casa do casal, em Soalhães, no Marco de Canaveses. O crime aconteceu após o ex-marido, Tony Coutinho, de 43 anos, ter ido levar o filho mais novo do casal, de oito anos, à escola.Foi entregue à PJ e presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel, na quinta-feira. Perante o juiz, manteve-se em silêncio. Ficou em prisão preventiva. O casal estava divorciado há 11 anos, mas vivia na mesma casa.