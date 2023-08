Morreu a terceira vítima da explosão em fábrica de algodão em Vila Verde

Morreu esta quinta-feira a terceira vítima da explosão que ocorreu na passada segunda-feira, dia 14 de agosto, numa fábrica de algodão, em Vila Verde. Trata-se de José Martins, de 45 anos, natural de Pico Cristóvão e residente em Vilarinho.O homem estava internado desde o dia do acidente e não resistiu à gravidade dos ferimentos.

A explosão resultou também num incêndio que foi combatido pelas corporações de bombeiros de Vila Verde, Esposende e Amares. As outras duas vítimas mortais são Adelino Oliveira, de 60 anos, e António Silva, de 27.

No total, estiveram no local 65 operacionais, apoiados por 24 viaturas e um meio aéreo, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).