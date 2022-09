Morreu antigo Chefe do Estado-Maior do Exército, General Cerqueira Rocha

O Exército Português lamentou o falecimento do antigo Chefe do Estado-Maior, General Cerqueira Rocha. O velório realiza-se esta sexta-feira, a partir das 17h00, na Capela da Academia Militar, em Lisboa.Em comunicado, o Exército de Portugal relembra a vida e o legado de "um dos mais notáveis Soldados".General Cerqueira Rocha serviu como Comandante Chefe das Forças Armadas na Madeira, Comandante da Zona Militar da Madeira, Quartel-Mestre-General do Exército, Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército e Chefe do Estado-Maior do Exército.

O funeral será realizado no Crematório de Alcabideche, no próximo sábado, dia 10 de setembro.