Morreu antigo presidente do Vitória de Guimarães

Gil Mesquita tinha 89 anos.

Por Lusa | 13:07

O presidente do Vitória de Guimarães entre 1976 e 1980, Gil Mesquita, morreu esta quarta-feira, aos 89 anos, revelou o clube minhoto, da I Liga portuguesa de futebol, em nota publicada na sua página oficial.



"O Vitória Sport Clube endereça as mais sentidas condolências à família e amigos de Gil Mesquita. Neste momento difícil, fica para sempre na memória o homem e dirigente que honrou o emblema do Vitória Sport Clube", lê-se.



Membro do departamento de futebol da direção liderada por Fernando Roriz, entre 1968 e 1970, período em que o clube alcançou um inédito terceiro lugar no primeiro escalão (1968/69), Gil Mesquita assumiu a presidência em 1976, substituindo António Rodrigues Guimarães.



Nos quatro anos à frente dos destinos do Vitória, o dirigente evidenciou-se pela dinamização da "Comissão de Fundos para um Vitória maior", que chegou a suportar o orçamento vitoriano em cerca de 60% e ajudou a pagar as primeiras prestações dos terrenos onde hoje está implantada a academia do clube.



O então presidente vitoriano chegou também a apresentar, em fevereiro de 1980, a maqueta de um novo estádio que nunca chegou a ser construído, antes de ter substituído, no mês seguinte, por Pimenta Machado, dirigente que liderou o clube até 2004.



Gil Mesquita foi ainda presidente da Associação de Futebol de Braga entre 1981 e 1990.



O funeral realiza-se na quinta-feira, pelas 15 horas, na Igreja dos Santos Passos, em Guimarães.