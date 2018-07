Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu arquiteto português Vicente Bravo

Profissional "deixa muita obra" em Macau, onde viveu cerca de 30 anos.

Por Lusa | 17:17

O arquiteto português Vicente Bravo, de 71 anos, morreu, no sábado, em Lisboa, um profissional que "deixa muita obra" em Macau, onde viveu cerca de 30 anos, disse à Lusa o amigo e arquiteto Rui Leão.



Vicente Bravo, que residia em Portugal há alguns anos, "deixou muita obra, principalmente nos anos 80 [do século passado], sobretudo habitação privada e social em Macau", disse o também presidente da organização Docomomo-Documentação e Conservação do Movimento Moderno.



"Entregava-se muito ao trabalho e era uma pessoa reservada. Veio para Macau trabalhar com Manuel Vicente", acrescentou, referindo-se a outro conhecido arquiteto, falecido em 2013, que trabalhou muitos anos no território.



Um dos projetos mais conhecidos de Vicente Bravo é o pavilhão temporário das cerimónias oficiais da transferência da administração portuguesa de Macau para a China, a 20 de dezembro de 1990.



Em 2005, o arquiteto foi também escolhido para realizar o projeto da nova Escola Portuguesa de Macau, mas ainda por construir.