Morreu Daniel Raimundo, o adepto do Sporting que emocionou o País

O emigrante português sofria de um cancro em fase terminal.

09:46

Daniel Raimundo, o emigrante português que emocionou o País, morreu depois de uma batalha contra um tumor. Este estava a viver na Bélgica, mas voltou para Portugal quando descobriu que estava em fase terminal da doença.

Para o regresso, Daniel contou com a ajuda dos Bombeiros Voluntários Sul e Sueste do Barreiro, visto não ter as condições económicas necessárias para realizar a viagem sozinho.

"É a concretização de um sonho. Estou feliz aqui e com mais força para lutar", revelou o português ao CM na chegada a território luso.

Adepto entusiasta do Sporting, deu o pontapé de saída do jogo do clube frente ao Vitória de Guimarães, no Estádio de Alvalade, na partida a contar para a 20ª jornada da I Liga, por convite do presidente dos leões, Bruno de Carvalho.