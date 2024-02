Morreu doente que ficou ferido em foco de incêndio no Hospital de Santa Maria

O doente que tinha ficado ferido num foco de incêndio no Hospital de Santa Maria, na quarta-feira, morreu durante a madrugada desta quinta-feira, informou a unidade hospitalar.

Numa nota divulgada esta quinta-feira, o conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) de Santa Maria manifesta profundo pesar pela morte do doente e reitera o "apoio e acompanhamento em proximidade" à família.

O foco de incêndio surgiu na madrugada de quarta-feira, num quarto de quatro pessoas, na enfermaria do serviço de Medicina Interna, e acabou por provocar ferimentos a um idoso de 91 anos que ali estava internado e que foi de imediato transferido para a unidade de queimados.



A ULS de Santa Maria garante a colaboração com as autoridades competentes e a realização de uma "rigorosa investigação interna" para apurar as causas que estiveram na origem deste incêndio.

O fogo foi extinto pelos profissionais de serviço.

No comunicado divulgado na quarta-feira, o conselho de administração da ULS de Santa Maria sublinhou o "elevado profissionalismo" das equipas de serviço no internamento e nas outras unidades de apoio, acrescentando que a sua reação rápida impediu que este foco de incêndio "tivesse dimensões ainda mais graves".

As causas do incidente estão a ser investigadas pelas autoridades e, em simultâneo, está a decorrer uma investigação interna.

Na origem do incidente não estão problemas estruturais do edifício.

A ULS de Santa Maria vai assumir as custas do funeral do doente.