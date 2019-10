Morreu Manuel Ferreira de Oliveira, antigo presidente da Galp

Morreu Manuel Ferreira de Oliveira, o antigo presidente da Galp e da Unicer (atual Super Bock Group), este sábado, 5 de outubro, aos 70 anos.



O antigo

Ferreira de Oliveira aliava uma vasta experiência académica à "intervenção internacional ao mais alto nível e à gestão de empresas de topo em Portugal", como descreve a Universidade do Porto num comunicado com o percurso o catedrático.De acordo com informação disponível na página da universidade, Manuel Ferreira de Oliveira era membro do Conselho de Curadores da Universidade do Porto deste 2015.Segundo a instituição, o antigo presidente da Galp foi responsável pela modernização da área de energia elétrica da FEUP, onde deu aulas entre 1979 e 1982, "tendo lançado as bases de uma equipa de investigação de reputação nacional e internacional e revelado, em tempos difíceis, grande determinação e capacidade de liderança".Entre 1995 e 2000, Manuel Ferreira de Oliveira foi presidente do Conselho de Administração e do Conselho Executivo da Petrogal, de 2000 e 2006 assumiu as funções de presidente do Conselho de Administração e do presidente executivo da Unicer (Super Bock Group).Entre 2006 e 2015 exerceu funções no grupo Galp Energia como administrador executivo e COO (2006) e, posteriormente, como presidente executivo e vice-presidente do Conselho de Administração (de 2007 a 2015).De acordo com a FEUP, o corpo vai estar em câmara ardente na igreja de Cristo Rei, Porto.