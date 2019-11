“Morreu firme e heróico ao serviço da pátria”: militares recordam colega morto em acidente

Centenas de militares da GNR, amigos e familiares marcaram presença no funeral de Jorge Gomes, o militar da GNR que morreu no desastre da A42, em Paços de Ferreira, que fez duas outras vítimas mortais.



"Morreu firme e heroico no seu posto . Foi uma vida ao serviço dos outros e da pátria", disse o pároco Arménio Gaspar de Almeida, durante a missa de esta terça-feira, pelas 15h00, altura em que tocaram as sirenes de carros da GNR, PSP e bombeiros por todo o País. Eduardo Cabrita, ministro da Administração interna, esteve presente.

