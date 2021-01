Morreu homem encontrado caído em poça de regadio em Monção

Um homem de 73 anos morreu esta quarta-feira no Serviço de Urgência Básica (SUB)de Monção, onde deu entrada em estado grave, após ter sido encontrado caído numa poça de regadio num campo agrícola, disse fonte dos bombeiros.

Contactado pela agência Lusa, o comandante dos Bombeiros de Monção, José Passos, explicou que às 20h41 a corporação foi acionada para transportar o corpo do homem, residente na freguesia de Segude, ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Viana do Castelo.

O alerta foi dado às 14h13, por uma pessoa que passava no local, situado na União de Freguesias de Ceivães e Badim.

José Passos adiantou que o homem "deu entrada no SUB de Monção com sinais vitais".

"Foi encontrado caído na poça de regadio, com cerca de um metro de profundidade, com a roupa molhada. Apenas reagia à dor e apresentava sinais de hipotermia.", especificou, realçando as baixas temperaturas que se têm feito sentir nos últimos dias.

O comandante dos Bombeiros de Monção disse desconhecer quanto tempo o homem teria estado naquelas condições, bem como "as razões que o terão levado a deslocar-se ao local onde foi encontrado, situado próximo da igreja de Ceivães".

Ao local compareceram nove operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros de Monção, a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Melgaço (SIV) e a GNR.