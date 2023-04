Morreu homem que estava em coma induzido após explosão que dizimou casa em Fafe

Rui Filipe Leitão

“Acordei com a casa a tremer, com um estrondo que nem sei descrever, achei que ninguém tinha saído dali vivo”, revelou José Nogueira, um dos moradores da rua, ao recordar a tragédia.

Morreu o homem de 30 anos que ficou em coma induzido na sequência de uma explosão em casa, este sábado, em Fafe.apresentava queimaduras em 80% do corpo e estava internado no Hospital S. João, no Porto. violenta explosão aconteceu de madrugada na casa de uma família - onde habita um casal e o filho - na Rua da Vinha. A causa do acidente terá sido uma fuga de gás.A habitação onde se deu o rebentamento não foi a única afetada. As casas que se situavam nas proximidades também registaram danos, tendo quatro residências ficado sem condições de habitabilidade.