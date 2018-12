Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu homem que sofreu acidente violento contra muro de casa em Oliveira de Azeméis

Manuel Moreira, de 57 anos, era funcionário da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis.

Por Francisco Manuel | 15:16

O homem de 57 anos que na manhã desta quarta-feira sofreu um violento acidente com um camião, que foi contra o muro de uma casa em Fajões, Oliveira de Azeméis, morreu esta quinta-feira.



A vítima ficou com as pernas esmagadas na sequência da colisão do pesado que conduzia contra uma casa e sofreu várias hemorragias internas durante a tarde.



O homem foi submetido a uma cirurgia mas não resistiu e morreu no hospital de Santa Maria da Feira.



Manuel Moreira era funcionário da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis e Bombeiro voluntário na corporação de Oliveira de Azeméis.