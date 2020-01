Morreu idoso que caiu à lareira no concelho de Sabrosa

O septuagenário que quinta-feira ficou ferido após queda numa lareira em casa, na localidade de Souto Maior, concelho de Sabrosa, acabou por morrer na manhã de hoje no hospital, disse fonte da junta de freguesia local.

O homem de 76 anos ficou com queimaduras graves no corpo depois de, na quinta-feira, ter caído para uma lareira em sua casa, onde residia com um filho que deu o alerta às autoridades.

O idoso foi transportado em estado considerado grave para o hospital em Coimbra onde, segundo disse fonte da junta de freguesia à agência Lusa, acabou por morreu esta manhã.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 16:00 de quinta-feira e para o local foram mobilizados três viaturas e sete operacionais dos bombeiros de Sabrosa e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), que prestou assistência no local.

Este é o segundo caso de uma morte após queda para uma lareira, registado esta semana no distrito de Vila Real.

Na segunda-feira, um homem de 58 anos morreu após cair numa lareira, em Rendufe, concelho de Valpaços.

As autoridades alertam para os cuidados redobrados que é preciso ter nesta altura do ano, em que as temperaturas estão muito baixas na região, com os sistemas de aquecimento, nomeadamente as lareiras.