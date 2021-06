Morreu João Figueiredo, membro português do Tribunal de Contas Europeu

O membro português do Tribunal de Contas Europeu (TCE), João Figueiredo, morreu subitamente na terça-feira à noite, disse à Lusa fonte da instituição, sediada no Luxemburgo.

João Figueiredo, nascido em Angola em 1955, substituiu Vítor Caldeira no TCE em 01 outubro de 2016, afeto à Câmara I (Utilização Sustentável de Recursos Naturais).

Entre os cargos ocupados em Portugal, encontram-se os de juiz do Tribunal de Contas (2008-2016), secretário de Estado da Administração Pública (2005-2008), diretor-geral dos Serviços Prisionais (2001-2002), presidente do Instituto de Reinserção Social (1999-2001), chefe de gabinete do ministro da Justiça (1995-1999) e chefe de gabinete do secretário de Estado adjunto do ministro da Justiça (1991-1995).

Os membros do TCE são propostos por cada Estado-membro e nomeados pelo Conselho da União Europeia após consulta ao Parlamento Europeu (PE).



Costa lamenta morte "precoce" do juiz conselheiro após "brilhante" carreira

O primeiro-ministro, António Costa, expressou hoje as suas "sentidas condolências" pela morte "precoce" do juiz conselheiro João Figueiredo, que estava atualmente a exercer funções no Tribunal de Contas da União Europeia destacando o seu percurso profissional.

"Expresso sentidas condolências pelo falecimento do conselheiro João Figueiredo", refere uma nota de pesar divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro.

Na nota refere-se que João Figueiredo exercia atualmente funções de juiz no Tribunal de Contas da União Europeia, depois de ter cumprido "uma excecional carreira de funcionário público nos quadros dos ministérios da Reforma Administrativa, das Finanças e da Justiça, onde presidiu ao Instituto de Reinserção Social e foi diretor geral dos Serviços Prisionais".

"Chefe do gabinete dos ministros Laborinho Lúcio e Vera Jardim, foi secretário de Estado da Administração Pública no XVII Governo Constitucional. Desde 2008 que era juiz conselheiro no Tribunal de Contas. Com todos os seus familiares, amigos e admiradores partilho a dor por esta partida precoce", salienta o primeiro-ministro.