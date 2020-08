Morreu Mercedes Barcha, mulher do Nobel da Literatura Gabriel Garcia Marquez

A mulher do escritor colombiano Gabriel Garcia Marquez, Mercedes Barcha, morreu no sábado, no México, aos 87 anos, anunciou o Secretariado da Cultura mexicano.

"Soube com grande tristeza da morte de Mercedes Barcha", escreveu na rede social Twitter a secretária da Cultura mexicana, Alejandra Frausto. "As nossas profundas condolências".

A causa da morte de Mercedes Barcha, que residia desde 1961 no México, não foi divulgada oficialmente. De acordo com os meios de comunicação social colombianos, a mulher do prémio Nobel da Literatura em 1982 sofria de problemas respiratórios.