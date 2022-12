Morreu mulher atingida a tiro pelo marido na Praia da Tocha

na Praia da Tocha, em Cantanhede, distrito de Coimbra, morreu este sábado ao final da tarde no Centro hospitalar e universitário de Coimbra.Carla Oliveira, quando deu entrada no hospital, já se encontrava em estado de coma. A vítima esteve nos cuidados intensivos., o casal estava separado há cerca de um mês e o homem perseguia a companheira, que acabou por se refugiar na Tocha. O homem não terá aceite o divórcio e, no dia em que assinou os papéis da separação, fez uma espera na casa da ex-companheira, tendo sido nesse momento em que se iniciou o desentendimento.O casal deixou dois filhos, que estavam aos cuidados do pai, mas que após a tragédia foram entregues a familiares.