Morreu mulher baleada na cabeça pelo ex-companheiro em Arouca

Celestina Ferreira, de 51 anos, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu após ter sido baleada na cabeça pelo ex-companheiro, esta madrugada, em Escariz, Arouca.A mulher esteve ligada a um ventilador, no hospital de Gaia, mas o óbito acabou por ocorrer já na unidade hospitalar.A vítima foi encontrada com um tiro na cabeça dentro de uma viatura, no lugar do pendura, e o homem, após ter feito o disparo, dirigiu-se a casa e confessou o crime aos filhos. O homem tentou depois pôr termo à vida em frente aos seis filhos - uns do casal outros de relações anteriores - mas uma avaria na arma terá impedido o disparo. O ex-companheiro da vítima colocou-se em fuga, mas acabou por entregar-se às autoridades.