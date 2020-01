Morreu mulher que tinha ficado ferida num acidente de carro em Marco de Canaveses

A mulher que ficou ferida na quarta-feira, com gravidade, num acidente de viação na EN 211, em Marco de Canaveses, morreu no hospital, disse hoje fonte dos bombeiros.

O acidente, que envolveu dois veículos, tinha provocado a morte a um homem, com cerca de 80 anos, e um ferido ligeiro.

O acidente ocorreu às 10h16 de quarta-feira, na localidade de Freixo, a morte do homem foi declarada no local e a mulher acabou por morrer, também no próprio dia, no hospital.

As vítimas mortais eram marido e mulher e residiam na freguesia de Ancede e Ribadouro, no concelho de Baião.