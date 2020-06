Morreu no hospital o condutor que embateu contra uma casa em Viana do Castelo

Miguel Barros, de 47 anos, não resistiu aos graves ferimentos que sofreu, no sábado à noite, após uma violenta colisão contra uma casa, em Vila Franca, Viana do Castelo. Morreu no Hospital de Braga, onde deu entrada em estado crítico.O condutor, camionista profissional, terá perdido o controlo do carro que conduzia, no sábado, às 20h00, perto da casa onde vivia, naquela freguesia.Foi assistido no local por equipas dos bombeiros e INEM e levado para o Hospital de Braga devido à gravidade das lesões. A GNR investiga o acidente.