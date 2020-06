Morreu o almirante Vieira Matias, antigo chefe do Estado-Maior da Armada

O almirante Nuno Gonçalo Vieira Matias, que foi chefe do Estado-Maior da Armada entre 1997 e 2002, morreu este sábado, vítima de doença prolongada, anunciou a Marinha.

Numa nota publicada no portal oficial da Marinha, o almirante Vieira Matias é recordado como "um dos mais notáveis líderes e militares contemporâneos com uma carreira brilhante" ao serviço de Portugal.

O velório realiza-se no domingo, limitado à família, e haverá uma missa de corpo presente na segunda-feira, às 10h15 na Igreja do Santo Condestável, em Lisboa, presidida pelo bispo das Forças Armadas, Rui Valério.



Presidente da República lamenta morte de "notável militar"

O Presidente da República lamentou este sábado a morte do almirante Nuno Gonçalo Vieira Matias, antigo chefe do Estado-Maior da Armada, recordando-o como um "notável militar" que se tornou também num "notável investigador e académico".

Nascido em Porto de Mós, no distrito de Leiria, em 1939, o almirante Nuno Gonçalo Vieira Matias morreu hoje, vítima de doença prolongada, anunciou a Marinha.

Numa nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa lamenta a morte do almirante Vieira Matias e envia "sentidas condolências à família, aos amigos e às Forças Armadas".