Morreu o bombeiro que ficou gravemente ferido em explosão numa garagem em Vila Viçosa

na sequência de uma explosão na garagem de uma casa em Vila Viçosa. Um helicópetero do INEM foi na altura acionado para o socorro da vítima e de outro cologa, que também ficou gravemente ferido.



Morreu o Subchefe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Vila Viçosa, Micael Santos, após ter sofrido várias queimaduras num incêndio em Vila Viçosa,no dia 5 de junho.Num comunicado divulgado este sábado, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, endereçou as condolências à família e amigos do bombeiro, assim como ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Vila Viçosa.Micael Santos tinha ficado gravemente ferido