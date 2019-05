Morreu o condutor do Porsche que colidiu com a ponte móvel de Leça

No acidente ficaram feridas mais quatro pessoas, duas em estado grave. Um dos feridos é um agente da PSP que passava no local. Ao retirar uma das vítimas da viatura, ficou com queimaduras nos braços e teve de ser hospitalizado.



Carro de 98 mil euros destruído no acidente

Um veículo de marca Porsche Cayenne E-Hybrid, igual ao que ficou totalmente destruído no acidente, tem um valor base de 98 mil euros.

Morreu esta segunda-feira o condutor do Porsche que se despistou e embateu contra o pilar da ponte móvel de Leça durante a madrugada de 1 de maio.Pedro Catão é a terceira vítima mortal do acidente que matou ainda dois jovens, Sofia Alves Pereira, de 25 anos, e um outra rapaz, da mesma idade, que seguia na viatura.Os dois jovens morreram carbonizados depois da colisão que aconteceu quando regressavam de um jantar de aniversário do proprietário do Porsche, Pedro Catão.