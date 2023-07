Morreu o homem que foi esfaqueado à porta do Hospital de São João no Porto

Morreu no Hospital de São João, no Porto, o homem de 27 anos que tinha sido esfaqueado na noite de sexta-feira, mesmo em frente à unidade hospitalar.

O alerta foi dado às 19h35 para a Alameda Professor Hernâni Monteiro, via mesmo em frente ao Hospital de São João. A vítima é um cidadão da Costa do Marfim, que foi atacado com vários golpes.

O homicida, um cidadão brasileiro, de 25 anos, fugiu do local. O Agressor e vítima eram colegas de trabalho.

A PSP registou a ocorrência. O caso foi comunicado à Polícia Judiciária do Porto que assumiu a investigação.