O homem que matou a ex-companheira a tiro, na terça-feira na Maia e se tentou suicidar depois, acabou por morrer no Hospital de São João, no Porto, cerca de meia hora depois de dar entrada no hospital.O suspeito terá usado a mesma arma de fogo para disparar sobre si próprio. O homem sofreu ferimentos considerados muito graves, tendo sido levado transportado para o hospital.O caso está nas mãos da Polícia Judiciária do Porto.