Morreu, esta terça-feira, aos 74 anos, o jornalista e histórico comunista Ruben de Carvalho.Ruben de Carvalho fazia parte da organização da Festa do Avante! desde que teve início, em 1976.O jornalista foi também chefe de redação do semanário "Avante!", órgão central do PCP. Exerceu esse cargo entre abril de 1974 e junho de 1995.O histórico comunista chegou a ser ainda redator coordenador do jornal "O Século" e chefe de redação da revista "Vida Mundial".

Foi deputado à Assembleia da República, eleito pelo distrito de Setúbal, e vereador Câmara Municipal de Lisboa. Aqui, foi responsável pelo Roteiro do Antifascismo e membro do Comité Central do PCP.



