Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu o músico Mário Piçarra, um dos fundadores dos Terra a Terra

Músico tinha 71 anos.

Por Lusa | 16:13

O músico Mário Piçarra, de 71 anos, um dos fundadores do grupo Terra a Terra, morreu no sábado, em casa, em Caxias, no concelho de Oeiras, disse esta terça-feira fonte próxima da família.



O músico tinha editado, recentemente, o CD "Claridade", que dedicou à memória do seu pai, o cantor Luís Piçarra (1917-1999).



O jornalista João Carlos Calixto referiu que este trabalho auspiciava "um novo começo" na carreira do músico, "cinco décadas exatas depois do seu primeiro disco, com o Quarteto 1111, e quatro décadas depois do início do seu trabalho com os Terra a Terra, que levou a sua e a nossa música a todo o país".



Mário Piçarra, nascido em Lisboa, em 1965 fez parte do grupo Chinchilas, com Phil Mendrix, e de 1969 a 1971 do Coro da Academia de Amadores de Música, sob a direção de Fernando Lopes-Graça.



Em 1970 editou o EP "Ó Pastor que Choras", com poemas de José Gomes Ferreira e sob a direção musical de José Cid, ao qual se seguiu "Calçada da Glória", com poemas de António Gedeão e que contou, entre outros, com a colaboração do músico Carlos Zíngaro, ao qual sucedeu o single "Minha Aldeia é Todo o Mundo" (1979).



Entre 1972 e a revolução de 25 de Abril de 1974, Mário Piçarra viveu exilado em França.



Os Terra a Terra, dos quais fez também parte Ana Faria, surgiram na cena musical portuguesa em 1977, e estearam-se discograficamente com o álbum "Dançando e Pulirando", que incluía canções populares recolhidas no Alentejo, Beira Baixa e Trás-os-Montes, ao qual sucedeu, em 1981 "Pelo Toque da Viola".



Em 1983 editaram "Estilhaços", a partir de recolhas feitas por Margot Dias, César Neves, Gualdino Campos, Fernando Lopes-Graça e Michel Giacometti, e do qual faz parte um tema da autoria de Mário Piçarra, "Vitral".



A este álbum sucedeu "Lá Vai Jeremias", tendo o grupo terminado a sua atividade em meados de 1987.



Além de Mário Piçarra e Ana Faria, entre as variáveis formações dos Terra a Terra, fizeram parte os músicos Jaime Ferreira, Rosário Pires, Jorge Vieira, Eduardo Torres, Mário Luís Pontes, Júlia Costa, Júlia Cruz e Luísa Vasconcelos.



Após o interregno na música, Mário Piçarra licenciou-se em História, na Universidade Lusíada, e fez uma pós-graduação em História Diplomática Contemporânea.