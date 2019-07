Morreu Paulo Nunes de Almeida, presidente do Conselho Fiscal do FC Porto. Tinha 60 anos

Paulo Nunes de Almeida, presidente do Conselho Fiscal do FC Porto e da Associação Empresarial de Portugal, morreu esta quinta-feira de manhã vítima de doença prolongada.A morte de Paulo Nunes de Almeida, aos 60 anos, foi confirmada no site da FC Porto SAD, da qual era também presidente desde 2008.O também economista nasceu na cidade do Porto a 24 de março de 1959."Foi fundador e vice-presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), ocupando, posteriormente, cargos na Associação Comercial do Porto (ACP), na Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP), na Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e na Associação Empresarial de Portugal", pode ler-se na nota partilhada.