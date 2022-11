Uma das peregrinas que foi atropelada por uma condutora que depois acabou por fugir do local do acidente, em maio de 2018, em Moitas Venda, no concelho de Alcanena, morreu segunda-feira, sem que tivesse sido feita justiça.









Maria Elisa Mendes, que tinha 80 anos, ficou tetraplégica em consequência do acidente provocada pela condutora e estava internada numa instituição desde o mês de maio de 2018.

Mais de quatro anos volvidos, a mulher responsável pelo acidente está a ser julgada, num processo que já teve data de leitura de acórdão marcada, mas que, entretanto, foi adiada por questões processuais.









Leia também Mulher que atropelou peregrinos e matou um deles sem julgamento há quatro anos A arguida, de 30 anos, responde pelo atropelamento de um grupo de cinco peregrinos que caminhavam pela berma da Estrada Nacional 365-4, em Moitas Venda, em direção ao Santuário de Fátima, tendo-se posto em fuga sem prestar auxílio às vítimas.

No atropelamento perdeu a vida Álvaro Mayer, de 59 anos, professor numa escola de Coruche.