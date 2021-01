Morreu este domingo o segundo homem vítima de um acidente de trabalho, na passada sexta-feira, em Vale de Cambra.Januário Sousa, de 58 anos, fazia parte da equipa de quatro trabalhadores que ficaram soterrados na sequência do desabamento da fachada de uma casa.

A primeira morte ocorreu no dia do desabamento. Há ainda a registar um ferido grave e outro ligeiro, ambos de 39 anos. Todas as vítimas são naturais de Vale de Cambra.