Morreu um dos utentes com Covid-19 vítima de surto em lar de Ourique

Morreu um dos infetados do surto de Covid-19 num lar em Santa Luzia, Ourique. A notícia é avançada por Marcelo Guerreiro, presidente da Câmara de Ourique, na sua página de Facebook.O utente tinha 95 anos e estava internado em Beja.



Surto provocou 44 casos positivos

O primeiro caso positivo de covid-19 no Lar de Santa Luzia, o da idosa de 85 anos, tinha sido detetado no dia 13 de setembro, após um teste realizado pela utente no hospital de Beja, devido a "um episódio hospitalar de urgência".