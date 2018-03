Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morta com facada no pescoço quando descansava no sofá

Por Isabel Jordão | 01:30

O Ministério Público das Caldas da Rainha acusou de homicídio qualificado o homem que matou a mulher com uma faca de cozinha, desferindo-lhe um golpe na zona do pescoço, quando a vítima estava deitada no sofá da sala, em Chão da Parada, Caldas da Rainha, em novembro do ano passado.



Claude Inácio, de 38 anos, que ainda tentou suicidar-se, cortando os pulsos e golpeando-se no pescoço e no peito, nunca explicou porque matou Sandrina Inácio, de 36 anos.



O arguido está em prisão preventiva e vai ser julgado no tribunal de Leiria.