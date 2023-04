Morte ainda por explicar três meses após crime em Trancoso

Bruno Frias, de 40 anos, foi assassinado a 23 de dezembro do ano passado, em Cótimos, Trancoso.Alguém que conhecia as rotinas do homem colocou pedras na EM595 para bloquear a passagem. Bruno saiu do carro para retirar as pedras e foi atingido na nuca com um objeto contundente. Morreu com o crânio esmagado. Passaram mais de três meses e a PJ da Guarda ainda não identificou qualquer suspeito.