Morte da mãe na praia Maria Luísa 'rouba' futuro às filhas

"A Jennifer queria ser enfermeira e o sonho da Gladys era ser médica. Nunca conseguiram atingir esse objetivo porque, desde que a mãe morreu, o único rendimento era o meu e era impossível pagar por essa educação às duas."As palavras são de António Salazar, o pai das duas raparigas que ficaram órfãs da mãe depois de Emília Dias ter perdido a vida na derrocada da praia Maria Luísa, em Albufeira, há 10 anos.O imigrante francês não conseguiu conter as lágrimas na sessão de alegações finais do processo relativo ao pedido de indemnização dos familiares das vítimas mortais, que ocorreu no Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé."A Jennifer tinha 16 anos e teve de assumir o papel de mãe da Gladys, que tinha 11 anos", disse António Salazar, cuja filha mais velha trabalha agora numa creche e a mais nova no IKEA.Os advogados das vítimas consideram que ficou provado, no julgamento que decorreu desde março, que o Estado não informou "convenientemente" sobre "os riscos" das derrocadas, em especial naquele fatídico dia de 21 de agosto de 2009."Havia informação científica, na posse do Estado, acerca dos riscos de estar perto de falésias e não informaram as pessoas. A sinalização não era suficiente", alega Pedro Proença, advogado das outras quatro vítimas mortais da mesma família: António, Anabela, Rita e Mariana Fonseca. O Ministério Público considera que as vítimas tiveram uma "conduta negligente" e entende que tudo foi feito de acordo com a lei na altura.