Morte de bebé em seita instalada em Oliveira do Hospital está a ser investigada

A morte de um bebé, com cerca de um ano e meio, no Reino do Pineal, uma seita que se instalou na aldeia de Seixo da Beira, em Oliveira do Hospital, está a ser investigada pelo Ministério Público, confirmou ao CM fonte oficial.

A presença de mais crianças nesta seita está a gerar preocupação junto das autoridades uma vez que, devido às crenças praticadas, as mesmas não terão acesso a cuidados de saúde, educação e cidadania.





A Câmara Municipal já participou as varias denuncias sobre a comunidade à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e consequentemente ao Ministério Público.