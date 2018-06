Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morte de casal de idosos sob investigação

Corpos de Dâmaso e Maria da Luz encontrados no chão do apartamento, nas Caldas da Rainha.

Por Francisco Gomes | 01:30

Dâmaso Figueiredo, de 80 anos, e Maria da Luz, de 67, não eram vistos desde quinta-feira e estavam incontactáveis por telefone, o que alertou a família. Mas foi o cheiro nauseabundo que vinha do interior da casa, nas Caldas da Rainha, que levou uma vizinha a chamar a polícia, que encontrou marido e mulher mortos, em circunstâncias suspeitas.



Um sofá encostado à porta dificultou a entrada - a hipótese de crime não é descartada e a PJ está a investigar os contornos do caso. O casal vivia junto há cerca de 30 anos, depois de o idoso ter ficado viúvo e ela se ter divorciado do primeiro marido. Irene Mateus, filha de Maria da Luz, contou ao CM que, no domingo, ligou para os telemóveis da mãe, do padrasto e para o telefone fixo, mas "estavam desligados. Achei estranho, por isso tinha resolvido ir no dia seguinte ver o que se passava".



Mas uma vizinha, alertada pelo cheiro, acionou as autoridades. A mulher foi encontrada no corredor de entrada, de barriga para baixo. O homem estava na sala. A delegada de saúde confirmou os óbitos mas não obteve uma análise conclusiva sobre as causas das mortes. A PJ foi acionada e as autópsias, aos dois corpos, serão agora decisivas.



Enfrentaram depressão e um tumor

"Era um casal que se via pouco na rua, embora ela fosse às compras. Ele não era de muitos sorrisos. Na semana passada ouvimos uma discussão, mas não era frequente", diz uma habitante. Ambos estavam reformados e tinham problemas de saúde - ela já tinha estado internada por depressão e andava medicada, e ele superou um tumor.