Morte de criança em claraboia em Viseu fica sem castigo

Foi com "surpresa" e um "sentimento de revolta" que Carlos Esteves, pai de Inês Esteves - a menina de 13 anos que em setembro de 2017 morreu depois de saltar em cima de uma claraboia que colapsou, em Viseu - recebeu a notícia de que o Tribunal da Relação de Coimbra decidiu arquivar o processo que acusava os administradores do condomínio do prédio, a que pertence a estrutura, de homicídio por negligência.Em primeira instância, o Tribunal de Viseu tinha também decidido arquivar o caso, mas o Ministério Público recorreu da decisão, tal como noticiou oem fevereiro."Mais uma vez dizem-nos que não há culpados e eles estão bem à vista, basta ler o relatório elaborado pelo engenheiro para se perceber", disse esta sexta-feira aoCarlos Esteves.O relatório a que se refere é da autoria do engenheiro civil Romeu Vicente que, após a peritagem à claraboia, concluiu que apresentava deficiências."É muito triste mas não vamos parar aqui. Se não há justiça em Portugal vamos recorrer para os Tribunais Europeus", concluiu o pai.