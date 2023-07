Morte de idoso agredido à paulada em Borba sem culpados

O que começou por ser um assalto, acabou por se tornar num homicídio. Um idoso foi morto, em Borba, à paulada, a 19 de abril de 2019.



A investigação apurou que o homem terá sido violentamente agredido de forma contínua na cabeça e nos braços, até deixar de apresentar sinais vitais. A Polícia Judiciária até tem suspeitos, um casal de namorados residentes, na altura, na região onde foi cometido o homicídio. Ambos foram interrogados, mas o homem acabou por se remeter ao silêncio.





A mulher terá confessado ter participado no crime, mas a falta de credibilidade do seu depoimento fez com que o juiz desvalorizasse essa confissão. Por não existirem provas materiais, o processo foi arquivado.

A morte deste idoso fica assim sem culpados, por não existirem meios de prova suficientes para que alguém seja acusado, pode ler-se no despacho de arquivamento.