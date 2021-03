Morte de idoso em Santarém investigada pela Judiciária

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar as circunstâncias que rodeiam a morte de um homem, de 70 anos, encontrado domingo na sua casa, no Vale de Santarém. O corpo de José Ideias foi encontrado por vizinhos, que não o viam há três dias.O homem, que vivia sozinho, estava na cama, mas com vestígios de sangue na cara, o que levou a GNR de Santarém a alertar a PJ, que recolheu vestígios e aguarda pelos resultados da autópsia.apurou que não está posta de parte a hipótese de José Ideias ter sido assaltado, mas não existiam marcas de arrombamento.