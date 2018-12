Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morte de irmã de Djaló leva PJ a doze crimes

Além do homicídio de Açucena, Abel Fragoso responde por 10 homicídios tentados e condução perigosa.

Por Miguel Curado | 01:30

A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal já terminou a investigação à morte de Açucena Patrícia, a irmã do futebolista Yannick Djaló, que foi atropelada mortalmente na madrugada de 15 de setembro no recinto das festas da Moita.



Assim, além do crime de homicídio qualificado da jovem (falecida com 17 anos), os investigadores da PJ propõem a acusação de Abel Fragoso, o arguido, por outros 10 homicídios qualificados na forma tentada, e um crime de condução perigosa.



O arguido, de 22 anos, em prisão preventiva na cadeia do Montijo desde o próprio dia da morte de Açucena Patrícia, praticou os crimes ao volante de um automóvel de marca Skoda, adquirido pela família em regime de leasing.



Após interrogatório aos feridos e testemunhas, e peritagem à viatura, a Polícia Judiciária concluiu que Abel Fragoso entrou com a mesma numa zona de trânsito cortado, no recinto das festas da Moita.



Pelo caminho quase atropelou cinco militares da GNR colocados na segurança do evento, enquanto procurava por um grupo de jovens com quem se teria envolvido em confrontos.



Veio a colher um grupo de seis pessoas, no qual seguia Açucena Patrícia. A irmã mais nova de Yannick Djaló foi violentamente projetada contra uma parede, vindo a falecer no Hospital Garcia de Orta, Almada.



Abel Fragoso foi rapidamente intercetado pela GNR e entregue à Judiciária de Setúbal. A gravidade dos crimes em causa – que preveem a aplicação de uma pena até aos 25 anos de cadeia –, o perigo de fuga e o alarme social do caso levaram o juiz a aplicar prisão preventiva.



PORMENORES

Arguido rapper

Abel Fragoso, de 22 anos, é originário da Cidade Sol, no Barreiro. Técnico de ares condicionados de profissão, o jovem gravava vídeos de rap e colocava-os no site de partilha de vídeos YouTube.



Interrogados

Com Açucena Patrícia seguiam cinco amigos e familiares, que viram a jovem ser atropelada com violência, e foram também eles atingidos por Abel Fragoso. Todos foram interrogados pela PJ.



Peritagens

Os inspetores da PJ de Setúbal demoraram algum tempo a fazer peritagens ao Skoda que matou Açucena Patrícia. As conclusões dessas peritagens fazem parte do relatório entregue ao MP.