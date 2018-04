Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morte de jovem ainda sem castigo

Joel foi atacado a pontapé no parque da FEUP há dois anos.

Por Manuel Jorge Bento | 09:11

"Este é dos dias piores da minha vida, o dia em que, há dois anos, alguém com o coração cheio de veneno roubou a vida ao meu puto." Manuela Queiroz chorou este domingo a morte do sobrinho, Joel Rafael, de 20 anos, no parque de estacionamento da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, há precisamente dois anos, na madrugada de 1 de abril de 2016.



A família não se conformou com a conclusão da investigação e o arquivamento do processo. Pediu, no ano passado, a reabertura do inquérito, que decorre na Justiça.



As imagens de videovigilância, reveladas pelo CM, captaram o jovem a ser violentamente agredido a pontapé, após cair prostrado no chão. A família pede o apuramento de toda a verdade para conseguir fazer o luto.



"Aos 20 anos, o meu Joel partiu para o azul eterno, o azul celeste em que um dia encontraremos a paz e tu, tenho a certeza, já encontraste", escreveu ontem Manuela Queiroz nas redes sociais, juntamente com uma fotografia do sobrinho.



Outros familiares e amigos de Joel Rafael assinalaram ontem a passagem de dois anos desde a morte violenta, com mensagens de dor e de revolta.



PORMENORES

Diligências prosseguem

O caso foi inicialmente arquivado e a família, com a ajuda da advogada Mónica Quintela, solicitou a reabertura do processo. Têm sido realizadas várias diligências desde então e ainda não há uma nova decisão judicial.



Tia recorda Joel Rafael

"Nunca me abandonaste e, mesmo nos momentos em que aparentemente está tudo bem, vais-me relembrando, através da minha consciência, que devo seguir o meu caminho. Já me resgataste de momentos que não conseguia suportar", escreveu a tia de Joel Rafael.