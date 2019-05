Morte de jovem em Armamar alvo de inquérito

O atraso no socorro a Carolina Elias, de 17 anos, que morreu quarta-feira quando se preparava para tomar banho, em Gogim, Armamar, vai ser alvo de um inquérito por parte do INEM.A família da vítima diz que o socorro "demorou cerca de uma hora a chegar" quando os bombeiros ficam a 4,4 quilómetros. Após o acidente - a jovem terá sofrido uma eletrocussão, resultante do contacto com a água de uma ficha tripla que estaria no chão - a mãe ligou para o 112.Um erro na identificação da aldeia levou os bombeiros a deslocarem-se para Goujoim, a 9,7 quilómetros.O INEM refere que "o Centro de Orientação de Doentes Urgentes recebeu uma chamada às 00h06", dando conta de uma jovem desmaiada e que "a chamada estava georreferenciada na rua do Barreiro, freguesia de Goujoim, Armamar, tendo a contactante respondido que era esta a morada".A nota acrescenta que "às 00h09 foi recebida uma nova chamada de um novo contactante, (desta vez com a morada correta)" e que o INEM "acionou às 00h10" os bombeiros e "às 00h12 a ambulância de Suporte Imediato de Vida" que chegou às 00h38.