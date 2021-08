Foi inconclusiva a autópsia ao corpo da jovem de 19 anos que morreu no sábado, quando acampava com amigos em Vieira do Minho. A investigação pediu exames toxicológicos complementares para esclarecer as causas da morte de Inês Rafael Mendes, cujo funeral se realizou esta quarta-feira, em Valongo.





Segundo relataram à Polícia Judiciária de Braga os amigos com quem passava férias, a estudante de Jornalismo sentiu-se mal após ter ingerido bebidas alcoólicas. Ao CM, um tio garantiu que Inês não bebia álcool e relacionou a morte com a vacina contra a Covid-19 que a jovem tomou 5 dias antes.