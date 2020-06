Morte de jovens estudantes de Gestão choca cidade de Faro

A morte de Pedro Pestana Paço e de Rui Camilo Queiroz, ambos de 20 anos e estudantes do curso de Gestão da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve, num despiste na EN125-10, que liga Faro ao aeroporto, ocorrido pelas 23h47 de terça-feira, causou enorme consternação na cidade.



O carro em que seguiam, um Peugeot 206, era conduzido por Rui Queiroz, garantiu ontem ao CM Alexandra Feijão, familiar de Pedro Paço, a segunda vítima mortal do trágico acidente. Quanto à viatura, seria, por sua vez, propriedade de uma familiar do condutor.

